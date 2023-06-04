В Екатеринбурге прошел фестиваль чтения под открытым небом

Герои литературного проекта #встречисчитателем рассказывают, какие книги любили в детстве и что читают сейчас. На прошлой неделе тишину омских библиотек нарушила "Библионочь" - ежегодная акция, позволяющая заглянуть в закулисье омских книгохранилищ. О том, как она прошла, читайте в нашем материале. "Омск Здесь" присоединился к 12-й всероссийской акции и открыл свою площадку в областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина. Там работала мобильная студия проекта "Встречи с читателем". Любой посетитель "Библионочи" мог в видеоформате рекомендовать какою-либо книгу - любимую, хорошо запомнившуюся или последнюю прочитанную. И сегодня мы презентуем второй спецвыпуск проекта (первый смотрите здесь ), снятый с гостями ночной акции. Любовь к чтению не появляется сразу после освоения азбуки. Бывает, что к ней идут извилистыми путями, и не угадаешь, какая литература заинтересует ребёнка. - Самостоятельное чтение началось с серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В 11 лет тебя заставляют читать скучную старую классику, которая детям не совсем заходит. А это было то, что нужно. Роулинг открыла целый мир, новую вселенную! Мы читали эти книги, взрослели с ними. Мне 33 года, и я до сих пор перечитываю серию, - рассказывает Евгения. - Я очень любила в детстве Пушкина. И сейчас его люблю и перечитываю. Сейчас мне ближе "Идиот" Достоевского. Перечитывая классику на каждом этапе жизни, мы находим в ней что-то своё, на что откликаемся сейчас. То, что автор закладывал в книгу, я перекладываю на свою жизнь, - говорит Наталья. Смотрите наши "Встречи с читателем" и обязательно выбирайте новое летнее чтение! Кстати, вы тоже можете стать героями нашего проекта . В конце выпуска есть QR-код, отсканировав который, вы попадёте на анкету потенциального участника. Удачи!