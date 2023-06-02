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Учительница в Екатеринбурге составила список для летнего чтения с ошибками

Учительница пятого класса одной из школ Екатеринбурга составила список книг для летнего чтения с ошибками. Об этом сообщает «Газета.ру».

Учительница в Екатеринбурге составила список для летнего чтения с ошибками
© РИА Новости

Родители учеников выложили фото этого списка в социальные сети. В нём учительница предложила ученикам прочитать «Барышню-крестьянку» А.Некрасова (на самом деле Некрасова звали Николай, а «Барышню-крестьянку» написал Пушкин), а Николая Васильевича Гоголя учительница подписала инициалом «В».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга подчеркнули, что такие списки составляются самими учителями.

«Списки формируются классными руководителями самостоятельно на основе той программы, которая будет в следующем году у школьников. Тут только человеческий фактор. Раз педагог пишет с ошибками, ну что теперь делать?», – заявили там.

Ранее первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил Госдуме рассмотреть вопрос об отмене домашних заданий для школьников.

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