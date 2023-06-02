Никитин заявил, что Прилепину придется заново учиться ходить
Писателю Захару Прилепину после всех операций и полученных травм придется заново учиться ходить. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Он отметил, что навестил Прилепина, приложив к посту совместную с писателем фотографию.
телеграм-канал "Глеб Никитин"
«Сейчас достаточно сложный этап, ведь ему, по сути, нужно заново учиться ходить после всех операций и полученных травм», — написал Никитин.
При этом, по его словам, у Прилепина «боевой настрой», ведь он офицер и «со всем справится». В заключение глава Нижегородской области пожелал писателю здоровья.
Напомним, что 6 мая на Прилепина было совершено покушение с помощью подрыва его машина Audi Q7. Инцидент произошел в Нижегородской области.