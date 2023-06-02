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В РФ рассматривают механизм компенсаций за утечки персональных данных

Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через «Госуслуги» жертвами утечек персональных данных. Об этом сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер, передает ТАСС.

В РФ рассматривают механизм компенсаций за утечки персональных данных
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По его словам, главным является не установление ответственности для операторов, у которых произошла утечка данных, а получение соразмерной компенсации жертвами этого.

«Один из механизмов, который сейчас предлагается, — и Минцифры подтверждает возможность его реализации — это через портал госуслуг дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных», — отметил Вагнер.

Он подчеркнул, что в таком случае пострадавшим будет достаточно только авторизоваться на портале «Госуслуг», то есть обращаться к оператору напрямую и идти в суд не потребуется.

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