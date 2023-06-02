В РФ рассматривают механизм компенсаций за утечки персональных данных

«Один из механизмов, который сейчас предлагается, — и Минцифры подтверждает возможность его реализации — это через портал госуслуг дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных», — отметил Вагнер.