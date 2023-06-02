В РФ рассматривают механизм компенсаций за утечки персональных данных
Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций через «Госуслуги» жертвами утечек персональных данных. Об этом сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер, передает ТАСС.
По его словам, главным является не установление ответственности для операторов, у которых произошла утечка данных, а получение соразмерной компенсации жертвами этого.
«Один из механизмов, который сейчас предлагается, — и Минцифры подтверждает возможность его реализации — это через портал госуслуг дать лицам, чьи данные попали в общий доступ, заявить об этом и потребовать компенсацию непосредственно от оператора, без суда, без подтверждения принадлежности этих персональных данных», — отметил Вагнер.
Он подчеркнул, что в таком случае пострадавшим будет достаточно только авторизоваться на портале «Госуслуг», то есть обращаться к оператору напрямую и идти в суд не потребуется.