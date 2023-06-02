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Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области переносится на 2024 год

Рок-фестиваль «Нашествие», который планировалось провести в Калужской области, переносится на 2024 год.

Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области переносится на 2024 год
© Вечерняя Москва

Об этом сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.

«Проведение рок-фестиваля «Нашествие» в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время», — написал он в Telegram.

На заседании рабочей группы Шапша поручил подготовить подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля с учётом мнения жителей, отметил он.

«После общения с организаторами и представителями правоохранительных органов принял решение. Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим «Нашествие» в Калужской области на 2024 год», — сказал глава области.

Ранее стало известно, что фестиваль «Жара» с участием около 30 популярных исполнителей из России переносится на неопределённый срок из-за текущей ситуации в мире.

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