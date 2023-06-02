Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области переносится на 2024 год

«Проведение рок-фестиваля «Нашествие» в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время», — написал он в Telegram.