Прихожан начали пускать в храм Христа Спасителя после переноса "Троицы"

Прихожан начали пускать в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, в котором выставлена древняя икона "Троица" Андрея Рублева, передает РИА Новости.

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"Священнослужители поклонились иконе "Троица" в храме Христа Спасителя перед началом литургии, которую проведет патриарх", – отмечается в сообщении.

В субботу, 3 июня, около 22:00 рублевскую икону "Святая Троица" доставили из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

Древнюю икону разместили в специальной капсуле, к которой нельзя прикладываться. Это было требованием специалистов-реставраторов.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что икона "Троица" Рублева будет находится в течение года в храме Христа Спасителя в Москве.