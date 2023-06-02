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В российском городе открыли памятник первой учительнице

В честь Международного дня защиты детей в городе Малоархангельск Орловской области открыли памятник первой учительнице. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Telegram-канал «Телеграммы из Орла».

В российском городе открыли памятник первой учительнице
© lenta.ru

Памятник, подчеркивающий важность педагогического труда, установили в парке имени Александра Пушкина. На торжественной церемонии открытия присутствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Сегодня открытие памятника первой учительнице — это вклад Орловщины в проведение Года педагога и наставника, символ благодарности и уважения учительскому труду», — говорит губернатор.

Во время мероприятия была проведена церемония награждения лучших учителей Малоархангельского района. Их наградили Благодарностью и Почетной грамотой губернатора Орловской области. А учителю Совхозской школы Светлане Кусковой вручили знак и ленту почетного гражданина Малоархангельского района.

Ранее сообщалось, что в Казани открылся детский инклюзивный центр «Все для детей». В здании организовали мастерскую с 12 швейными столами, консультационный кабинет, коворкинг и игровую комнату.

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