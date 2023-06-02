Эксперт оценил идею отменить домашние задания для школьников

Каждый учитель задает то, что считает нужным. Из тех соображений, которые считает нужными. И есть вещи, которые ученик должен проработать сам - можно это делать в школе, можно это делать дома. Важно, чтобы это отвечало поставленным задачам. Но о самом факте выполнения школьниками домашнего задания нельзя говорить ни "за", ни "против".



Дети живут круглосуточно. Любое время, за исключением того, которое тратится на сон, они хотят проводить так, чтобы им было интересно. Соответственно, если занятия нудные, то даже час [на учебу] - это много, потому что удерживать внимание в скучной ситуации дольше десяти минут тяжело даже взрослым людям - они засыпают. Но если то, что делает ребенок, ему интересно, увлекает его, то он сможет заниматься этим круглосуточно лишь с перерывами на сон и прием пищи - и будет только счастлив. Так что вопрос не в количестве времени, а в том, что делают ученики, насколько это отвечает задачам.

Михаил Кушнир Член правления "Лиги образования", учитель информатики