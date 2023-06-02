Эксперт оценил идею отменить домашние задания для школьников
Член правления "Лиги образования", учитель информатики Михаил Кушнир в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы от "Новых людей" Владислава Даванкова отменить домашние задания для школьников.
Каждый учитель задает то, что считает нужным. Из тех соображений, которые считает нужными. И есть вещи, которые ученик должен проработать сам - можно это делать в школе, можно это делать дома. Важно, чтобы это отвечало поставленным задачам. Но о самом факте выполнения школьниками домашнего задания нельзя говорить ни "за", ни "против".
Дети живут круглосуточно. Любое время, за исключением того, которое тратится на сон, они хотят проводить так, чтобы им было интересно. Соответственно, если занятия нудные, то даже час [на учебу] - это много, потому что удерживать внимание в скучной ситуации дольше десяти минут тяжело даже взрослым людям - они засыпают. Но если то, что делает ребенок, ему интересно, увлекает его, то он сможет заниматься этим круглосуточно лишь с перерывами на сон и прием пищи - и будет только счастлив. Так что вопрос не в количестве времени, а в том, что делают ученики, насколько это отвечает задачам.Михаил Кушнир Член правления "Лиги образования", учитель информатики
В случаях, когда домашнее задание является простой формальностью, возникает вопрос: нужна она или нет, отметил специалист.
"В каких то случаях такая формальность нужна - в зависимости от процесса обучения, в каких-то - не нужна... Должна быть выстроенность и единая концепция, а не отдельные вырванные вещи", — сказал собеседник.
Вместе с тем Кушнир подчеркнул, что в процессе обучения детей должны участвовать их родители.
"По всем законам, начиная от Конституции и заканчивая Законом об образовании, Семейным кодексом, они отвечают за образование. А если они сдают ребенка школе и умывают руки, то тем самым они, во-первых, не выполняют свои обязанности, во-вторых, бросают ребенка на произвол судьбы. Но то, делают ли они с ними домашние задания, — это вторично.
С давних советских времен для большинства осталось так, что родители сами по себе, а школа сама по себе, и это крайне плохо. Именно поэтому происходят многие формальные вещи. Если бы родители и школа были едины в своем целеполагании - если бы родители могли влиять на образовательную программу, участвовали в жизни школы, если бы они вместе занимались образованием детей - это было бы более продуктивно и правильно. Ответственность была бы на родителях, а школа помогала бы им - они были бы вместе", — заявил эксперт.
Кушнир рассказал о случаях, когда родители школьников полностью выполняют за них домашнюю работу.
"Я знаю педагогов, которые просто рыдали и говорили, что не могут обеспечить самостоятельное выполнение детьми того, что они просят по образовательному процессу. Влезают родители и все делают за своих детей. На родительских собраниях педагоги говорят: "Мы даем задания детям. Или вы хотите, чтобы мы вам ставили оценки? Тогда отправьте детей гулять"... Подобные вещи происходят, потому что школа и семья у нас существуют отдельно друг от друга. Поэтому и продолжается тенденция, когда родители забирают детей из школ и начинают заниматься их образованием самостоятельно.
С одной стороны, это ведь здорово, когда дети и их родители занимаются вместе. С другой стороны, если ребенок не может сам выполнить задание, и этим должны заниматься родители после работы - это плохо. Получается, что одно и то же одновременно может быть и плохим, и хорошим. Все зависит от того, как это дело происходит", — отметил специалист.
В наши дни дети живут в условиях избытка информации, добавил эксперт.
"Раньше дети понимали, что если они не получат информацию в школе, то "останутся с носом". А сейчас у них нет этого ощущения: можно в любой момент пощелкать мышкой и получить эту информацию. Поэтому они не достаточно внимательно относятся к тому, что преподают в школе, — и все идет вразнос", — сказал Кушнир, отметив, что процесс образования не должен быть насильственным.
Ранее депутат Владислав Даванков предложил разработать закон, который отменит домашние задания. Он выразил мнение, что освобождение детей и учителей от домашних заданий "пойдет на пользу всем".