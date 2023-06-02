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Названы «зоны вымирания» России

Перепись населения страны показала, что в некоторых регионах России наблюдаются зоны вымирания, заявил NEWS.ru председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов на полях форума «Сообщество». Речь идет о районах Дальнего Востока, «кустах» на стыке Карелии и Архангельской области, а также на границе Костромской и Кировской областей.

Названы «зоны вымирания» России
© News.ru

Многие муниципалитеты находятся в действительно тяжелом состоянии из-за своей демографической динамики. В прошлом году мы проводили большую исследовательскую работу и посмотрели демографическую динамику в рамках переписи населения. Вот там выделяются зоны критической депопуляции, практически, зоны вымирания, откуда люди массово уезжают, — сказал эксперт.

По его словам, это связано с неблагоприятными климатическими условиями, которые не позволяют организовать в этих зонах рентабельное сельское хозяйство, наладить удобную логистику с другими территориями и комфортно содержать социальные объекты. Так, особые погодные условия и низкая плотность населения в совокупности приводит к тому, что реализация любого из них оказывается слишком трудной и затратной.

В расчёте на количество жителей содержание хоть дороги, хоть больницы оказываются очень сложным и стоит очень дорого. По такого рода территориям, находящимся в критическом состоянии, нужны отдельные федеральные программы, которые обеспечат там сохранение нормальной человеческой жизни, — подчеркнул Максимов.

В заключении он также добавил, что сохранение жителей и переток людей на такие территории не должны превращаться в их насильственное удержание, поскольку граждане должны жить там, где есть рабочие места, где им комфортно и интересно.

Врач-психотерапевт Диана Генварская ранее отметила, что нежелание иметь детей является проявлением безответственности и признаком отсутствия жертвенности. Специалист пояснила, что данная тенденция может привести к вымиранию человечества. По ее словам, на таких людях обычно заканчивается род.

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