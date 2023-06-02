Минпросвещения: учебник по истории дополнят после окончания СВО

«Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели СВО, денацификация, демилитаризация — обязательно об этом нужно говорить, и тем более, это старшие классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы также будут дополнены в учебнике истории», — заявил Кравцов Первому каналу.