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Минпросвещения: учебник по истории дополнят после окончания СВО

В нём появятся новые разделы, отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Минпросвещения: учебник по истории дополнят после окончания СВО
© РИА Новости

«Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели СВО, денацификация, демилитаризация — обязательно об этом нужно говорить, и тем более, это старшие классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы также будут дополнены в учебнике истории», — заявил Кравцов Первому каналу.

Ранее министр просвещения отметил, что учебник с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для учащихся 10-11 классов.

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