Минпросвещения: учебник по истории дополнят после окончания СВО
В нём появятся новые разделы, отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
«Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели СВО, денацификация, демилитаризация — обязательно об этом нужно говорить, и тем более, это старшие классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы также будут дополнены в учебнике истории», — заявил Кравцов Первому каналу.
Ранее министр просвещения отметил, что учебник с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для учащихся 10-11 классов.