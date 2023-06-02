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В России объяснили скачок заболеваемости сифилисом

Рост числа заболеваний сифилисом в России объясняется возвращением мигрантов после пандемии, сообщает РБК со ссылкой на главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии МЗ РФ Николая Потекаева. Приток мигрантов в последние годы он объяснил снятием ограничений после COVID-19.

В России объяснили скачок заболеваемости сифилисом
© News.ru

В 2021–2022 годах, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны, — сказал Потекаев.

Он добавил, что показатели заболеваемости сифилисом в России в 2022 году ниже, чем в 2019. Так, перед пандемией было выявлено 17,5 тысяч случаев заражения, а в прошлом году — 15,2 тысяч.

Ранее в Новосибирской области на треть выросло количество выявленных случаев заражения сифилисом. Главный внештатный специалист Минздрава по дерматовенерологии и косметологии Виктория Онипченко объяснила, что вспышка связана с тем, что не все заболевшие обращались за помощью и болезнь приобрела латентную форму.

Дерматолог Наталья Махнева ранее объяснила в беседе с NEWS.ru, что ложноотрицательный результат теста на сифилис может быть связан с приемом антибиотиков. Медик добавила, что заражение чаще всего происходит при случайных половых контактах. По ее словам, полное уничтожение возбудителя — бледной трепонемы — возможно только при «неукоснительном выполнении пациентом всех врачебных назначений».

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