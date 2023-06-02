В Минздраве объяснили рост заболеваемости сифилисом в России
В Российской Федерации зафиксирован рост числа заболеваний сифилисом, связанный с возвращением мигрантов в страну после пандемии. Об этом пишет РБК со ссылкой на главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николая Потекаева.
По его словам, "в 2021–2022 годах... вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны". Он отметил, что именно этими факторами объясняется увеличение показателей выявления сифилиса в стране.
Согласно данным статистики, в России были выявлены в 2020 году 15,3 тысячи случаев заболевания сифилисом, затем сифилисом стало заражаться больше людей: в 2021-м году выявили 21,1 тысячи больных человек, а в 2022 уже 27,8 тысячи человек.
В апреле издание "Медвестник", ссылаясь на данные Росстата и отчеты Роспотребнадзора, сообщило, что в январе текущего года в РФ отмечен скачок инфекционной заболеваемости: ВИЧ, гепатита и сифилиса.