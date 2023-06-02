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Шендеровичу* отказали во въезде в Грузию

Писателя Виктора Шендеровича*, признанного в РФ иноагентом, не пустили в Грузию. Журналиста по неизвестной причине отправили обратно в Израиль. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале блогер Николай Левшиц.

Шендеровичу* отказали во въезде в Грузию
© РИА Новости

В Грузии у Шендеровича* должен был пройти концерт, однако на пограничном контроле в аэропорту его развернули и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел. Что стало причиной отказа во въезде неизвестно.

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Как уточнил Левшиц выступления под названием «Тексты и разговоры» должны были состояться 2 июня в Тбилиси и 4 июня в Батуми. Последний раз в Грузии писатель был несколько месяцев назад.

Напомним, в мае проукраинские активисты устроили пикет у здания театра в Вильнюсе, где у Шендеровича* проходил концерт. Когда писатель вышел к ним, его облили кетчупом. Позже выяснилось, что это сделал активист из Петербурга Влад Шипицин, уехавший из России.

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