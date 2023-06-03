Минкультуры сообщило, что "Троицу" Рублева установили в храме Христа Спасителя

Икона "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в храм Христа Спасителя и установлена в капсулу в центре собора. Икона будет находиться в храме две недели, до 18 июня, сообщило в субботу Министерство культуры РФ .

"Вечером 3 июня, накануне православного праздника Троицы, икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева была успешно перевезена из Государственной Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя. Икона будет находиться в кафедральном соборе на праздничном богослужении 4 июня и в течение последующих двух недель, до 18 июня", - говорится в сообщении.

Ранее в РПЦ сообщали, что икона будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 до 18 июня. Позже, в субботу, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что святыня будет находиться в ХХС в течение года, а уже после ее вернут на историческое место в Троице-Сергиеву лавру.