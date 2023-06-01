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Улюкаев рассказал о влиянии колонии на его поэзию

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал в интервью RTVI, что годы заключения оказали значительное влияние на его творчество.

Улюкаев рассказал о влиянии колонии на его поэзию
© РИА НОВОСТИ

Отмечается, что Улюкаев в заключении занимался йогой, организовал литературный и экономический кружки. В апреле 2023 года презентовал сборник стихотворений «Тетрадь в клетку».

12 мая он получил условно-досрочное освобождение и покинул колонию в Тверской области, в которой находился свыше пяти лет.

Бывший министр пояснил, что до колонии также занимался творчеством, но его произведения были стихами «слишком благополучного человека».

По его оценке, стихи в целом - это конвертация страданий, сильных переживаний, перенос их в особую форму. Человек, не переживший душевную боль, не может создать по-настоящему сильные произведения, добавил Улюкаев.

Экс-министр уточнил, что тюрьма изменила его жизнь и поэзию: страдания, перенесенные во время заключения, позволили ему «подняться выше себя»

Улюкаев резюмировал, что после заключения должен служить обществу не на какой-либо госдолжности, а в качестве поэта.

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