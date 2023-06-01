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Варшавер: режиссер Глеб Панфилов потерял возможность ходить и разговаривать

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о состоянии Глеба Панфилова. Он отметил, что известный режиссер находится в сознании, все осознает, но пока не может говорить и передвигаться. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Режиссер Глеб Панфилов потерял возможность ходить и разговаривать
© РИА Новости

Отмечается, что 11 мая Панфилов попал в реанимацию одной из столичных клиник с инсультом. Предположительно, у него был затронут речевой центр и парализована левая сторона тела.

Специалисты подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

В конце мая в интернете появились публикации, в которых утверждалось, что режиссера могут перевести из реанимации в реабилитационное отделение.

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Варшавер пояснил, что состояние Панфилова пока не позволяет врачам начать реабилитационный курс.

Директор театра уточнил, что режиссер не может разговаривать и пока не ходит. Он добавил, что главное в сложившейся ситуации - то, что «[Панфилов остался] жив».

Напомним, что Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. В активе режиссера такие картины, как «Романовы. Венценосная семья», «Начало», «В огне брода нет», «Васса», «Мать».

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