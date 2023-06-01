Варшавер: режиссер Глеб Панфилов потерял возможность ходить и разговаривать
Директор театра «Ленком» Марк Варшавер рассказал о состоянии Глеба Панфилова. Он отметил, что известный режиссер находится в сознании, все осознает, но пока не может говорить и передвигаться. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что 11 мая Панфилов попал в реанимацию одной из столичных клиник с инсультом. Предположительно, у него был затронут речевой центр и парализована левая сторона тела.
Специалисты подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.
В конце мая в интернете появились публикации, в которых утверждалось, что режиссера могут перевести из реанимации в реабилитационное отделение.
Варшавер пояснил, что состояние Панфилова пока не позволяет врачам начать реабилитационный курс.
Директор театра уточнил, что режиссер не может разговаривать и пока не ходит. Он добавил, что главное в сложившейся ситуации - то, что «[Панфилов остался] жив».
Напомним, что Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. В активе режиссера такие картины, как «Романовы. Венценосная семья», «Начало», «В огне брода нет», «Васса», «Мать».