Второй год подряд продолжается тенденция, согласно которой увеличивается количество организованных путешествий - как по России, так и за рубеж. Вторая тенденция - это пока еще бронирования недостаточной глубины, но она постепенно сходит на нет. В среднем туристы сейчас планируют путешествия за месяц до их начала, а не за две недели, как это было раньше.



К сожалению, на фоне продолжающихся инфляционных процессов стоимость путешествий как по России, так и за границу стала выше от 8 до 30 процентов по сравнению с прошлым годом. На это оказывает влияние и волатильность курсов валют, которые показывают коррекцию.



Дмитрий Горин Эксперт по туризму