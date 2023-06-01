«Из 69 прямых направлений осталось 35»: эксперт о летнем отдыхе россиян в 2023 году
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с Рамблером рассказал о тенденциях летнего отдыха россиян в 2023 году. Специалист отметил, что из 69 прямых направлений для отдыха, которые были открыты три года, сейчас осталось 35.
Второй год подряд продолжается тенденция, согласно которой увеличивается количество организованных путешествий - как по России, так и за рубеж. Вторая тенденция - это пока еще бронирования недостаточной глубины, но она постепенно сходит на нет. В среднем туристы сейчас планируют путешествия за месяц до их начала, а не за две недели, как это было раньше.
К сожалению, на фоне продолжающихся инфляционных процессов стоимость путешествий как по России, так и за границу стала выше от 8 до 30 процентов по сравнению с прошлым годом. На это оказывает влияние и волатильность курсов валют, которые показывают коррекцию.
Дмитрий ГоринЭксперт по туризму
Принципиальным отличием этого года от предыдущего эксперт назвал рост числа перевозок россиян - как прямых, так и транзитных.
"Из 69 прямых направлений, которые были открыты три года назад, сейчас осталось 35", — добавил он.
Лидирующими зарубежными направлениями для туризма россиян этим летом Горин назвал Турцию, Абхазию, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Египет.
"Но наибольшее число бронирований - это российские направления. И здесь география самая разнообразная: это Краснодарский край, а также Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Калининградская область и многие другие направления", — заявил собеседник.
Говоря о Грузии, эксперт подчеркнул, что это направление пользовалось популярностью у россиян и в прошлом году.
"В 2022 году эту страну посетили более 800 тыс. россиян - даже в условиях отсутствия прямого воздушного сообщения. А сейчас с учетом открытия воздушного сообщения, с учетом прямых рейсов, которые есть между Москвой и Тбилиси, а теперь и Кутаиси, количество поездок возрастет. При этом на прямых рейсах в Грузию билеты более дорогие - сейчас их средняя цена около 60 тыс. рублей (туда-обратно), а дешевле можно улететь в Грузию, например, через Ереван - за 35 тыс. рублей (туда-обратно)", — сказал Горин.
Он добавил, что россияне проявляют интерес к отдыху даже в тех странах, в которые не летают прямые рейсы из РФ.
"Надо отметить, что за прошлый год даже в страны Евросоюза, Шенгенского соглашения россиянам было выдано 600 тыс. виз, из которых 72 процента - многоразовые. Но, конечно, это не те потоки, которые были раньше. Например, в 2019 году количество этих виз составляло 3,3 млн", — рассказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Сочи возглавил рейтинг самых популярных российских курортов в 2023 году.