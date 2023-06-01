Умер актер из "Интернов" и "Счастливы вместе" Валерий Громовиков

30 мая скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ, заслуженный артист России Валерий Громовиков. В послужном списке артиста - более 160 фильмов и сериалов.

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Валерий Громовиков родился 6 марта 1946 года. Окончил Хабаровский Государственный институт культуры и искусств, ассистентуру СПбГАТИ, и до 2003 года служил в Хабаровском ТЮЗе.

На экранах дебютировал в конце 80-х. С начала нулевых Громовиков - один из наиболее востребованных актеров эпизода в российских сериалах: "На углу у Патриарших", "Таксистка", "Адвокат", "Две судьбы", "Гражданин начальник", "Зона", "Люба, дети и завод…", "Не родись красивой", "Счастливы вместе", "Клуб", "След", "Солдаты", "Ранетки", "Глухарь", "Интерны", так далее.