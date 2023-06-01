"Супер высокая, экстремально высокая температура в ближайшие дни прогнозируется на Урале и юге Западной Сибири. В Челябинской, Курганской областях ожидается до плюс 36-37 градусов. Это очень высокие показатели даже для июля. В Новосибирской, Омской областях, Алтайском крае будет до плюс 30-35 градусов, а в отдельных районах - до 37 градусов, на юге Красноярского края, в самом Красноярске и Кемеровской области - до 28-32 градусов", - рассказал он.