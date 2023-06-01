Названы финалисты премии "Большая книга"

Национальная литературная премия "Большая книга" назвала имена финалистов на традиционном литературном обеде в ГУМе.

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Клубника с шампанским и стук молотка, ведь за окном вовсю идет застройка Книжного фестиваля "Красная площадь, - давние сопровождающие литературного обеда. А в этом году объявление финалистов сопровождалось еще и веселыми детскими песнями - в ГУМе 1 июня всегда отмечают День защиты детей.

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Литераторы, критики, журналисты и видные книжные деятели обсуждали последние новинки. И на первый взгляд, писателей, казалось, в этой приятной обстановке совсем не интересовало, кто из них попадет в заветную команду финалистов.

Перед объявлением имён финалистов Владимир Григорьев поблагодарил и отметил грамотами экспертов, которые много лет работали в экспертной комиссии "Большой книги".

"Сам факт вхождения в этот список выводит автора в высшую лигу современной литературы, - отметил председатель совета экспертов Дмитрий Данилов. - Тенденция обращаться в прошлое сохраняется до сих пор. Это нормально. Литература всегда играет в долгую. Надеюсь, нам удалось выбрать произведения, которые будут обсуждаемы".

Объявление происходило в формате викторины. Эксперты рассказывали о книге, а собравшиеся должны были ее угадать. Признаться, собравшиеся не очень хорошо читали длинный список в отличие от экспертов.