Названы финалисты премии "Большая книга"
Национальная литературная премия "Большая книга" назвала имена финалистов на традиционном литературном обеде в ГУМе.
Клубника с шампанским и стук молотка, ведь за окном вовсю идет застройка Книжного фестиваля "Красная площадь, - давние сопровождающие литературного обеда. А в этом году объявление финалистов сопровождалось еще и веселыми детскими песнями - в ГУМе 1 июня всегда отмечают День защиты детей.
Литераторы, критики, журналисты и видные книжные деятели обсуждали последние новинки. И на первый взгляд, писателей, казалось, в этой приятной обстановке совсем не интересовало, кто из них попадет в заветную команду финалистов.
Перед объявлением имён финалистов Владимир Григорьев поблагодарил и отметил грамотами экспертов, которые много лет работали в экспертной комиссии "Большой книги".
"Сам факт вхождения в этот список выводит автора в высшую лигу современной литературы, - отметил председатель совета экспертов Дмитрий Данилов. - Тенденция обращаться в прошлое сохраняется до сих пор. Это нормально. Литература всегда играет в долгую. Надеюсь, нам удалось выбрать произведения, которые будут обсуждаемы".
Объявление происходило в формате викторины. Эксперты рассказывали о книге, а собравшиеся должны были ее угадать. Признаться, собравшиеся не очень хорошо читали длинный список в отличие от экспертов.
Вот имена тех, кого в этом году выбрал Совет экспертов. Среди них 15 романов:
Василий Авченко "Красное небо",Юрий Буйда "Дар речи",Оксана Васякина "Роза",Эдуард Верки с романом дилогией "снарк снарк",Евгений Водолазкин "Чагин",Михаил Визель "Создатель. Жизнь и приключения Антона Носика",Дмитрий Захаров "Комитет охраны мостов",Алексей Холмогоров "ОТМА. Спасение Романовых",Евгений Кремчуков "Волшебный хор",Родион Мариночка "Комендань",Хелена Побяржина "Валсарб",Захар Прилепин "Шолохов. Незаконный",Алексей Сальников "Оккульттрегер", Михаил Турбин "Выше ноги от земли",Александра Шалашова "Салюты на той стороне ".