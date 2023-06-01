Умерла актриса и режиссер Людмила Цветкова

Актриса, режиссер, член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба союза на своем сайте.

Цветкова умерла вчера, 31 мая. Причина смерти актрисы не раскрывается.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Васильевны», — добавили в пресс-службе.

Людмила Цветкова родилась 31 октября 1944 года. В 1968 году окончила Театральное училище имени Щепкина. Свой творческий путь начала как актриса — за свою карьеру она снялась более чем в 40 фильмах таких режиссеров как Эльдар Рязанов, Марлен Хуциев и Георгий Данелия.