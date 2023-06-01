Умерла актриса и режиссер Людмила Цветкова
Актриса, режиссер, член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба союза на своем сайте.
Цветкова умерла вчера, 31 мая. Причина смерти актрисы не раскрывается.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Васильевны», — добавили в пресс-службе.
Людмила Цветкова родилась 31 октября 1944 года. В 1968 году окончила Театральное училище имени Щепкина. Свой творческий путь начала как актриса — за свою карьеру она снялась более чем в 40 фильмах таких режиссеров как Эльдар Рязанов, Марлен Хуциев и Георгий Данелия.
С 1996 года как режиссер Цветкова снимала документальные фильмы о природе, а также о героях боевых действий и труда во времена Великой Отечественной войны. Награждена благодарностью президента РФ. С 2008 года занимала пост главы Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России. Была членом художественного совета при Минобороны РФ.