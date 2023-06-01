Число туристов на Камчатке в Долине гейзеров сократят из-за медведей

Начальник научного отдела Кроноцкого государственного заповедника Дарья Паничева заявила о планах значительно сократить число туристов на двух территориях в связи с размножением медведей. Речь идет о Долине гейзеров и кальдере вулкана Узон, передает РИА Новости. Количество людей уменьшат на месяц, отметила она.

Кроноцкий государственный заповедник является частью Елизовского района, который расположен в Камчатской области.

По словам собеседницы, очень важно «в период, когда медведи создают брачные пары, а птицы откладывают и высиживают яйца в гнездах, находящихся порой вблизи экскурсионных троп, не нарушить важнейшие репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедных территорий».

Без вышеуказанных мер животные не смогут воспроизвести потомство в 2023 году. Это, в свою очередь, негативным образом отразится на популяциях зверей и птиц, включая редкие, краснокнижные виды, подчеркнула Паничева.

С четверга, 1 июня, начинает действовать месячник тишины, сообщила она. Он продлится до 30-го числа.

Собеседница допустила организацию посещения Долины гейзеров или кальдеры вулкана Узон только одной группой туристов в день, прилетевшей на вертолете.