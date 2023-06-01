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Онищенко назвал методы борьбы с птичьим гриппом

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в случае попадания гриппа на какое-то производство всех птиц забивают, чтобы минимизировать риски.

Онищенко назвал методы борьбы с птичьим гриппом
© РИА Новости

Об этом пишет НСН.

«Мы птицу забиваем, создавая трудности для того, чтобы те штаммы, которые ещё не перешли на человеческую популяцию, имели меньше возможностей для этого. Это как раз та мера дорогостоящая, которая минимизирует риски», — рассказал он.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с телеканалом «Звезда» высказался о ситуации с птичьим гриппом.

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