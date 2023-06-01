В России увеличился спрос на антидроновые ружья

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву 30 мая российские предприятия промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта начали закупаться системами для борьбы с дронами. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

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Объявления о продаже таких систем появились на "Авито", Ozon, Wildberries и "Яндекс.Маркете". Продавцами выступают частные лица или интернет-магазины. Стоимость таких устройств начинается от 115 тысяч рублей.

В "Авито" рассказали, что в основном за покупкой обращаются фонды и организации, в частности те, которые отправляют устройства в зону российский специальной военной операции. Некоторые устройства закупаются в Китае.

Один из собеседников газеты подчеркнул, что выставленные на классифайдах и маркетплейсах устройства не способны блокировать дроны, которые атаковали 30 мая Москву, это посильно только системам противовоздушной обороны (ПВО).