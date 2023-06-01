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Юрист рассказал, может ли работодатель перенести запланированный отпуск

Работодатель не может отказать работнику в запланированном отпуске, так как график отпусков обязателен для обеих сторон согласно ст. 123 Трудового кодекса, заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин в интервью РИА Новости.

Юрист рассказал, может ли работодатель перенести запланированный отпуск
© globallookpress.com

Если работодатель желает перенести отпуск на другой период, он может лишь попросить сотрудника согласиться на это. При этом, если работник не согласен, то отпуск должен быть предоставлен в соответствии с графиком.

Однако, если у сотрудника есть право использовать отпуск в удобное для него время, то компания обязана предоставить ему отпуск именно в этот период, даже если график указывает на другое время. Такое право есть лишь у некоторых категорий людей, например, у тех, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей, является награжденным знаком «Почетный донор России», работником до 18 лет, а также мужчин, чьи жены находятся в отпуске по беременности и родам.

Если же у сотрудника нет такого права, то он может только согласовать перенос своего отпуска с работодателем. В случае, если компания не против такого переноса, то отпуск может быть использован в другое время. Однако если компания против, то сотруднику придется отдыхать в соответствии с графиком.

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