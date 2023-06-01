Посол рассказал об отказе Турции селить россиян и украинцев в разные отели
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что турецкий бизнес отказался от идеи селить россиян и украинцев в разные отели. Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат отметил, что периодически в соцсетях появляется информация о конфликтах, которые возникают у россиян с украинскими и польскими туристами.
«По некоторым сведениям, перед началом нынешнего сезона турецким бизнесом взвешивалась целесообразность ввести некую «сегрегацию» по отелям, но такую опцию было решено не вводить в практику», - подчеркнул посол.
Ерхов заявил, что в действительности за прошлый сезон конфликтов произошло не так много, поэтому такие меры не потребовались. Он подчеркнул, что в Турции рассчитывают на сознательность туристов, которые приезжают «отдыхать, а не дебоширить».
Посол подчеркнул, что в случае возникновения конфликта «сотрясение воздуха в интернете» не поможет, и посоветовал сразу же обращаться в полицию и генеральное консульство РФ.
«При этом, конечно, нужно вести себя достойно, не поддаваться на провокации, не опускаться до хулиганства», - заключил он.
В 2022 году Турцию посетили более 44 миллионов иностранных туристов, 5,2 миллиона из них - россияне, около двух миллионов - украинцы. В январе турецкие власти прогнозировали рост турпотока из России по итогам 2023 года до шести миллионов человек.