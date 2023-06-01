Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что турецкий бизнес отказался от идеи селить россиян и украинцев в разные отели. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что периодически в соцсетях появляется информация о конфликтах, которые возникают у россиян с украинскими и польскими туристами.

«По некоторым сведениям, перед началом нынешнего сезона турецким бизнесом взвешивалась целесообразность ввести некую «сегрегацию» по отелям, но такую опцию было решено не вводить в практику», - подчеркнул посол.

Ерхов заявил, что в действительности за прошлый сезон конфликтов произошло не так много, поэтому такие меры не потребовались. Он подчеркнул, что в Турции рассчитывают на сознательность туристов, которые приезжают «отдыхать, а не дебоширить».

Посол подчеркнул, что в случае возникновения конфликта «сотрясение воздуха в интернете» не поможет, и посоветовал сразу же обращаться в полицию и генеральное консульство РФ.

«При этом, конечно, нужно вести себя достойно, не поддаваться на провокации, не опускаться до хулиганства», - заключил он.