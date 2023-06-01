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Выпускников школ Шебекина Белгородской области из-за обстрелов освободили от экзаменов

Выпускники школ Шебекина Белгородской области из-за обстрелов освобождены от экзаменов.

Школьников из приграничного Шебекино освободили от ЕГЭ
© РИА Новости

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня и завтра сдаётся единый государственный экзамен по математике... Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут», — написал он в Telegram.

Гладков сообщил, что в настоящее время прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Шебекина Белгородской области украинскими военными выросло до восьми.

В оперштабе Белгородской области опровергли информацию о прорыве войск ВСУ ночью в Шебекинском направлении.

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