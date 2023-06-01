Мошенники придумали схему повторного обмана россиян
Злоумышленники в России придумали схему повторного обмана граждан, сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на компанию «РТК-Солар».
Мошенники создают сайты, которые «помогают» вернуть средства, потерянные из-за фейковых криптовалютных брокеров и других интернет-злоумышленников. Неизвестные предлагают за две недели вернуть деньги, которые гражданин утратил ранее из-за мошенничества в интернете.
Когда потенциальная жертва оставляет на сайте свои данные, «персональный менеджер» связывается с человеком и выманивает данные банковской карты или настаивает на кредитовании.
Этот вид мошенничества связан с фейковыми инвестиционными и криптовалютными платформами, у которых за день появляется до 50 ресурсов.