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Мошенники придумали схему повторного обмана россиян

Злоумышленники в России придумали схему повторного обмана граждан, сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на компанию «РТК-Солар».

Мошенники придумали схему повторного обмана россиян
© ТАСС

Мошенники создают сайты, которые «помогают» вернуть средства, потерянные из-за фейковых криптовалютных брокеров и других интернет-злоумышленников. Неизвестные предлагают за две недели вернуть деньги, которые гражданин утратил ранее из-за мошенничества в интернете.

Когда потенциальная жертва оставляет на сайте свои данные, «персональный менеджер» связывается с человеком и выманивает данные банковской карты или настаивает на кредитовании.

Эксперт рассказал о способах мошенничества с банковскими картами

Этот вид мошенничества связан с фейковыми инвестиционными и криптовалютными платформами, у которых за день появляется до 50 ресурсов.

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