Мошенники придумали схему повторного обмана россиян

Злоумышленники в России придумали схему повторного обмана граждан, сообщает Telegram-канал РИА Новости со ссылкой на компанию «РТК-Солар».

Мошенники создают сайты, которые «помогают» вернуть средства, потерянные из-за фейковых криптовалютных брокеров и других интернет-злоумышленников. Неизвестные предлагают за две недели вернуть деньги, которые гражданин утратил ранее из-за мошенничества в интернете.

Когда потенциальная жертва оставляет на сайте свои данные, «персональный менеджер» связывается с человеком и выманивает данные банковской карты или настаивает на кредитовании.