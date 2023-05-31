Сотрудники ЗАЭС рассказали о возможной масштабной катастрофе

Чрезвычайная ситуация на Запорожской АЭС может привести к масштабной катастрофе, заявили пожелавшие остаться неизвестными сотрудники станции в интервью телеканалу Sky News. Об этом пишет РИА «Новости».

Один из сотрудников пояснил, что в случае ЧС от радиации пострадает огромный регион. Он добавил, что «это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля».

Второй работник отметил, что на АЭС якобы не хватает сотрудников. Он уточнил, что персонал станции был значительно сокращен за последние месяцы.