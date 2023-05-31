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СМИ: сотрудники ЗАЭС рассказали о возможной масштабной катастрофе

Чрезвычайная ситуация на Запорожской АЭС может привести к масштабной катастрофе, заявили пожелавшие остаться неизвестными сотрудники станции в интервью телеканалу Sky News. Об этом пишет РИА «Новости».

Сотрудники ЗАЭС рассказали о возможной масштабной катастрофе
© РИА Новости

Один из сотрудников пояснил, что в случае ЧС от радиации пострадает огромный регион. Он добавил, что «это будет намного хуже Фукусимы и хуже Чернобыля».

Гросси заявил, что принципы безопасности Запорожской АЭС получили поддержку

Второй работник отметил, что на АЭС якобы не хватает сотрудников. Он уточнил, что персонал станции был значительно сокращен за последние месяцы.

Напомним, что российские военные взяли ЗАЭС под контроль в марте 2022 года. В МИД РФ пояснили, что это необходимо для обеспечения безопасности станции.

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