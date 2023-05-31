Умерла заслуженная артистка России Галина Ширинская
31 мая скончалась заслуженная артистка России, профессор, советская и российская пианистка Галина Ширинская. Галина Сергеевна ушла на 73-м году жизни.
"Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 31 мая заслуженной артистки РФ, профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Галины Сергеевны Ширинской", - сказано на сайте Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Причина не названа. Информация о панихиде будет объявлена дополнительно.
Галина Ширинская - дочь народного артиста России, лауреата Сталинской премии Сергея Ширинского.