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Умерла заслуженная артистка России Галина Ширинская

31 мая скончалась заслуженная артистка России, профессор, советская и российская пианистка Галина Ширинская. Галина Сергеевна ушла на 73-м году жизни.

Умерла заслуженная артистка России Галина Ширинская
© Российская Газета

"Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 31 мая заслуженной артистки РФ, профессора кафедры камерного ансамбля и струнного квартета Галины Сергеевны Ширинской", - сказано на сайте Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Причина не названа. Информация о панихиде будет объявлена дополнительно.

Галина Ширинская - дочь народного артиста России, лауреата Сталинской премии Сергея Ширинского.

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