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Москва начала подготовку возвращения прорвавшейся в Белоруссию россиянки

Российское генеральное консульство в Бресте предприняло все необходимые действия для возвращения в РФ прорвавшейся из Польши в Белоруссию россиянки и ее троих детей. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Алексей Маскалев, его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Москва начала подготовку возвращения прорвавшейся в Белоруссию россиянки
© Lenta.ru

«Посольство внимательно следит за ситуацией с гражданами России в связи с инцидентом, произошедшим 30 мая во время прохождения польско-белорусской границы. (…) Коллеги из Генерального консульства России в Бресте оперативно среагировали. Консул забрал семью с белорусского погранпункта и отвез к родственникам, которые проживают в Бресте», — сказано в публикации.

Прорвавшуюся из Польши россиянку с детьми передали сотрудникам генкосульства РФ в Бресте

По словам Маскалева, женщина и дети чувствуют себя хорошо, с ними в все в порядке. В настоящее время проводятся процедуры для возвращения россиян на родину, добавил он.

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