Москва начала подготовку возвращения прорвавшейся в Белоруссию россиянки

«Посольство внимательно следит за ситуацией с гражданами России в связи с инцидентом, произошедшим 30 мая во время прохождения польско-белорусской границы. (…) Коллеги из Генерального консульства России в Бресте оперативно среагировали. Консул забрал семью с белорусского погранпункта и отвез к родственникам, которые проживают в Бресте», — сказано в публикации.