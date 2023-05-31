Россияне рассказали о недоверии к прогнозам синоптиков

Большинство россиян заявили, что не верят прогнозам синоптиков о том, что лето 2023 года будет жарким. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В опросе приняли участие 119,3 тысячи пользователей медиаресурсов компании. 75 процентов заявили, что не верят прогнозам и не боятся жары, при этом остальные респонденты готовятся к аномальным температурам. Чтобы пережить такую погоду, 44 процента предпочитают оставаться дома, при этом 29 процентов планируют уехать. Из них 21 процент переместятся за город, пять процентов — на море.

Опрошенные также рассказали о способах, которые помогают им пережить жару. 48 процентов заявили, что носят в такой период легкую одежду, 21 процент гуляют только утром или вечером, а 20 процентов пьют большое количество воды. При этом с зонтиками от солнца ходит только один процент респондентов.