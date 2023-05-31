Во Владикавказе начали благоустраивать набережную

Во Владикавказе начались работы по благоустройству участка набережной реки Терек. Об этом сообщается в Telegram -канале главы администрации местного самоуправления Вячеслава Мильдзихова.

Отмечается, что на набережной планируют обустроить тротуарную часть. Полностью будет переделан спуск с верхнего яруса набережной на нижний, появится пандус. Также планируется построить смотровую площадку и реконструировать технический мостик, который будет отреставрирован. Он свяжет два берега.