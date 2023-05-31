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Во Владикавказе начали благоустраивать набережную

Во Владикавказе начались работы по благоустройству участка набережной реки Терек. Об этом сообщается в Telegram-канале главы администрации местного самоуправления Вячеслава Мильдзихова.

Во Владикавказе начали благоустраивать набережную
©  Администрация города Владикавказ

Отмечается, что на набережной планируют обустроить тротуарную часть. Полностью будет переделан спуск с верхнего яруса набережной на нижний, появится пандус. Также планируется построить смотровую площадку и реконструировать технический мостик, который будет отреставрирован. Он свяжет два берега.

Благоустройство также коснется смотровой башни, которая является достопримечательностью города.

«Уверен, данная зона станет любимой у гостей и у жителей Владикавказа. Работы по благоустройству планируется завершить к 1 сентября», — сообщил Мильдзихов.

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