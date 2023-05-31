На Украине прокомментировали атаку на Москву

Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву была лишь отвлекающим маневром для Запада от неудач Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter, пишет РИА Новости.

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Он считает, что Киеву было необходимо отвлечь СМИ по всему миру от потери второй батареи Patriot и обещанного контрнаступления, которое власти постоянно откладывают по разным причинам.

Лопатенок также считает, что этим нападением Киев под руководством Ми-6 и ЦРУ пытался спровоцировать Россию на более агрессивные действия. Если это действительно так, то упомянутые службы явно «плохо знают Путина», заявил режиссер.

Агентство напоминает, что накануне утром Украина попыталась атаковать дронами гражданские объекты в Москве.

Министерство обороны РФ сообщило, что для атаки Киев использовал восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять из них в Подмосковье сбил зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С», еще три удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, и они промахнулись мимо назначенных целей.

Мэр Москвы Сергей Собянин позже проинформировал, что дроны повредили фасады нескольких жилых домов. Два человека обратились за медицинской помощью, серьезных ранений удалось избежать. СК возбудил уголовное дело о теракте.