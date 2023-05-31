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Трудовых мигрантов станет еще больше

В Россию в этом году может приехать больше трудовых мигрантов, чем планировалось. Минтруд предлагает увеличить количество разрешений на работу для иностранцев, приезжающих по визе. Всего в стране ждут больше ста тысяч мигрантов, чаще всего рабочих для заводов, сельского хозяйства и строительства. Одновременно МВД предложило сохранить для иностранных востребованных специалистов преференции при получении вида на жительство. Соответствующие проекты ведомств опубликованы на портале правовых нормативных актов.

Трудовых мигрантов станет еще больше
© РИА Новости

Где не хватает рук

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Всего на 2023 год Правительство утвердило квоту в 123 943 разрешения на работу для иностранцев, приезжающих в страну по визе. Распределяет квоты Минтруд — по потребностям регионов. В их пределах работодатели получают разрешения на привлечение мигрантов. Часть квоты оставляют в резерве на случай, если нужда предприятий в иностранной рабсиле изменится в течение года.

По проекту приказа для всех федеральных округов число приезжих рабочих за счет резерва необходимо увеличить. До этого количество разрешений на работу для некоторых регионов уже меняли в январе и апреле этого года.

Больше всего рабочих рук нужно Дальневосточному федеральному округу, там квоту подняли с 40 574 до 42 250. В Центральном округе — с 24 449 до 27 892 человек. На Северном Кавказе готовы принять всего 176 человек, но и это на 60 иностранцев больше, чем планировалось. Урал ждет на работу 6232 человека, а Сибирь — 8164.

Единственным субъектом страны, которому квоту предлагают уменьшить, стала Новосибирская область. Там число разрешений на работу снизят с 1368 до 1333.

С увеличением количества разрешений на работу нужно быть осторожнее, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, среди трудовых мигрантов фиксируют факты и употребления наркотиков, и преступности. Растет в стране нагрузка на социальную инфраструктуру и систему здравоохранения. Кроме того, в России есть биржа труда и свои официальные безработные. Но с мигрантами регионам проще, отметил депутат, так как они не будут обращаться с жалобами на работодателя.

Рабочих ждут, а продавцов — нет

Среди иностранцев, которых ждут на работу в России, — руководители организаций, специалисты в области естественных и инженерных наук, рыбоводства и рыболовства, операторы промышленных установок. Квота на каждую профессию в регионах своя. Например, в Орловской области готовы принять всего одного работника в сферу услуг, в Пензенской области — 40, а в Хабаровском крае — 365.

Почти в каждом регионе больше всего рабочих мест готово для квалифицированных рабочих фабрик и заводов. Например, Калужская область ждет 677 человек, Московская — 10 459, а Свердловская — 421. Востребованы и люди, занятые на горных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах. Иркутской области в этих сферах нужно 789 рабочих, Забайкальскому краю — 1325, а Амурской области — 7406.

Нужны регионам машинисты и слесари-сборщики стационарного оборудования, рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

А вот продавцов из-за рубежа российские регионы не приглашают — хватает своих. Эта категория востребована только в трех субъектах страны — в Магаданской области, Хабаровском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Некоторые вакансии в строительной отрасли, например каменщиков и штукатуров, в России традиционно занимают мигранты, и это большая проблема, отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, депутаты уже предлагали провести анализ действительной потребности страны в мигрантах, так как россияне зачастую упускают возможность занять высокооплачиваемое место работы.

Вид на жительство

Еще одна инициатива, связанная с иностранными работниками, предлагает сохранить упрощенный порядок получения вида на жительство некоторым из них.

Так, законопроект МВД предлагает сохранить право для иностранных граждан, работающих на востребованных профессиях, включенных в список, получать вид на жительство без оформления разрешения на временное проживание. Перечень этих профессий установит Минтруд.

Иностранец должен работать по включенной в список специальности не менее трех лет до дня обращения за выдачей вида на жительство. При этом в указанный период работодатель должен начислять все необходимые взносы в Социальный фонд.

Законопроект разработан в развитие Закона «О гражданстве», в апреле подписанного президентом. Закон предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство страны более чем для 20 категорий лиц, но иностранцев, работающих на востребованных профессиях, среди этих категорий нет.

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