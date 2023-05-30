Нашествие лосей зафиксировали в жилом районе Подмосковья
О нашествии лосей в жилой зоне сообщили жители Раменского района Подмосковья. Подробности опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
В распоряжении источника появилось несколько роликов. На них видно, как животные гуляют по улицам поселка, переходят железнодорожные пути и забегают на участки местных жителей. Один из лосей чуть не сбил с ног пожилую женщину.
В Росприроднадзоре объяснили, что в регионе началась сезонная миграция лосей. Взрослые особи начали отгонять от себя детенышей, появившихся на свет год назад.
«Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и могут хаотично перемещаться в пределах своего ареала. Увеличивается количество случаев выхода на проезжую часть и появления в городской черте», — пояснили в ведомстве.
Ранее лоси вышли к людям в подмосковной Балашихе. Видео с животными собрало сотни восхищенных реакций пользователей.