$80.69+0.6386.51+0.61

Нашествие лосей зафиксировали в жилом районе Подмосковья

О нашествии лосей в жилой зоне сообщили жители Раменского района Подмосковья. Подробности опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Нашествие лосей зафиксировали в жилом районе Подмосковья
© РИА Новости

В распоряжении источника появилось несколько роликов. На них видно, как животные гуляют по улицам поселка, переходят железнодорожные пути и забегают на участки местных жителей. Один из лосей чуть не сбил с ног пожилую женщину.

В Росприроднадзоре объяснили, что в регионе началась сезонная миграция лосей. Взрослые особи начали отгонять от себя детенышей, появившихся на свет год назад.

«Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и могут хаотично перемещаться в пределах своего ареала. Увеличивается количество случаев выхода на проезжую часть и появления в городской черте», — пояснили в ведомстве.

Ранее лоси вышли к людям в подмосковной Балашихе. Видео с животными собрало сотни восхищенных реакций пользователей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий