Симоньян прокомментировала атаку беспилотников на Москву

«Не первый месяц спрашиваю ответственных товарищей, что они собираются делать, когда прилетит не два и не двадцать, а две тысячи. Если и когда коллективное укронато освоит тот самый 'рой'. Надеюсь, внятного ответа мне не дают только потому, что не моего это ума дело», – написала она.