Маргарита Симоньян прокомментировала атаку беспилотников на Москву
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала атаку беспилотников по Москве и Подмосковью. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Атаку по Москве Симоньян охарактеризовала как «паническую». По её словам, атакующие «хотят выбесить» российскую сторону и спровоцировать её на ответные шаги. Однако Симоньян считает, что «в силу северного темперамента» сделать это будет сложно.
Помимо этого Симоньян также отметила, что российские силы ПВО хорошо справились с защитой от беспилотников. При этом она считает, что атаки ещё повторятся, хотя паники среди москвичей первая попытка, как считает Симоньян, не вызвала.
«Не первый месяц спрашиваю ответственных товарищей, что они собираются делать, когда прилетит не два и не двадцать, а две тысячи. Если и когда коллективное укронато освоит тот самый 'рой'. Надеюсь, внятного ответа мне не дают только потому, что не моего это ума дело», – написала она.
30 мая на Москву и Подмосковье была проведена атака с помощью беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в её результате несколько зданий получили незначительные повреждения.