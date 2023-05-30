В Нижнем Новгороде рассказали о программе празднования Дня защиты детей

Мероприятия в честь Дня защиты детей будут проходить в городских парках, музеях и библиотеках Нижнего Новгорода с 31 мая по 3 июня.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В частности, в Автозаводском парке запланирована концертно-развлекательная программа «День защиты детей».

Тематические мероприятия состоятся и в филиалах музея Горького, а в образовательно-досуговом центре «Надежда» представят программу «Летний калейдоскоп».

В кинотеатре «Орлёнок» пройдёт фестиваль мультфильмов «Гора самоцветов».