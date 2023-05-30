Актер Пашутин попросил Калныньша отдать российские гонорары

Народный артист России Александр Пашутин ("Хождение по мукам", "Гардемарины, вперед!") оценил высказывания латвийского актера Ивара Калныньша, который в одном из интервью назвал Россию "империей зла" и сказал, что больше не будет сниматься в российских фильмах. Пашутина цитируют "Аргументы и факты". Пашутин отметил, что после распада СССР Калныньш снимался не в Латвии, а в России.

"И снимался, и участвовал в спектаклях, и на все кинофестивали его приглашали. Его очень тепло принимали. Калныньшу завидовали его латышские коллеги, потому что его принимали здесь с распростертыми объятиями", - сказал он.

Также он напомнил Калныньшу о вечеринке за счет Первого канала, в которой участвовал артист четыре года назад.

"Помнишь, Ивар, как мы с тобой в последний раз сидели в ресторане и пили красное вино? И ты заказывал еще и еще, потому что вечеринка была за счет Первого канала?" - сказал он.

Актера, который хочет "забыть все российское", Пашутин попросил вернуть все заработанные в РФ гонорары.

"Чтобы тебе ничего больше не напоминало о России. Посчитай их и верни. Все-все гонорары - за фильмы, за спектакли, за кинофестивали", - перечислил он.