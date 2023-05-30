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Умер бывший директор Театра имени Ермоловой Марк Гурвич

Скончался заслуженный работник культуры РФ, бывший директор Театра имени Ермоловой Марк Гурвич. Об этом сообщается на сайте столичного Театра сатиры, где Гурвич работал последние годы.

Скончался бывший директор Театра имени Ермоловой Марк Гурвич
© satire.ru

Работники театра также выразили соболезнования родным и близким Гурвича. Отмечается, что церемония прощания с ним состоится 1 июня в 12:00 в зрительском фойе театра.

Работники Театра имени Ермоловой, в свою очередь, подчеркнули, что Гурвич сделал многое объединения театра.

"Марк Абрамович горел своим делом, отдавал театру много времени, сил, вкладывал в него душу и всегда оставался человеком. История Театра Ермоловой навсегда связана с его именем", – добавили работники театра.

Марк Гурвич в 1981 году окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС, после этого устроился в Московский театр миниатюр. Через четыре года он перешел в Театр имени Ермоловой, где стал работать заместителем директора, а после занял должность директора. С 2012 года он работал в Театре сатиры.

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