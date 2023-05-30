Скончался бывший директор Театра имени Ермоловой Марк Гурвич

Работники театра также выразили соболезнования родным и близким Гурвича. Отмечается, что церемония прощания с ним состоится 1 июня в 12:00 в зрительском фойе театра.

"Марк Абрамович горел своим делом, отдавал театру много времени, сил, вкладывал в него душу и всегда оставался человеком. История Театра Ермоловой навсегда связана с его именем", – добавили работники театра.

Марк Гурвич в 1981 году окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС, после этого устроился в Московский театр миниатюр. Через четыре года он перешел в Театр имени Ермоловой, где стал работать заместителем директора, а после занял должность директора. С 2012 года он работал в Театре сатиры.