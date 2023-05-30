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Праздник Сабантуй отметят в Ульяновске 3 июня

В субботу, 3 июня, в Ульяновске отметят татарский национальный праздник Сабантуй. Он состоится в парке «Винновская роща».

Праздник Сабантуй отметят в Ульяновске 3 июня
© РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

В рамках фестиваля будут вручены почётные грамоты преподавателям, врачам и другим профессионалам своего дела.

Предусмотрена концертная программа с танцами и песнями. Выступят воспитанники детского сада №118, солисты татарского театра «НУР», ансамбля татарской песни «Булгар» и сольные исполнители.

На территории фестиваля будут работать интерактивные площадки.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.

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