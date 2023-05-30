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Мать Смольянинова заявила об отсутствии финансовой помощи от актера

Мать российского актера театра и кино Артура Смольянинова (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) заявила, что покинувший Россию артист не помогает ей финансово. Об этом она рассказала в разговоре с «Комсомольской правдой».

Мать Смольянинова заявила об отсутствии финансовой помощи от актера
© Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Она отметила, что живет на пенсию в размере 20 тысяч рублей, а также призналась, что не знает, помогает ли актер двум своим детям и бывшей супруге, звезде сериала «Папины дочки» Дарье Мельниковой.

«Надо, чтобы у жены работа была. Тогда будут деньги. Если ей не дают работать, что я могу сделать», — добавила мать артиста.

Мать звезды «9 роты» сообщила, что у Смольянинова нет недвижимости и накоплений, так как он тратил все деньги на благотворительность, а также подчеркнула, что артист отправится на поиск работы за границей после того, как у него кончатся гастроли.

В мае артиста включили в перечень террористов и экстремистов.

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