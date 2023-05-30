В России начали штрафовать за бело-сине-белый флаг

Зеленоградский суд Москвы оштрафовал женщину за демонстрацию символики запрещенного в РФ «Легиона «Свобода России»*. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, ранее о запрете демонстрации флага не сообщалось. Вместе с тем, «Легион» был запрещен решением Верховного суда РФ.

В суде пояснили, что москвичка признана виновной по статье 20.3 КоАП «Публичная демонстрация символики террористической организации».

По данным юристов, женщина демонстрировала на номерном знаке «символику в виде флага с цветами белый-синий-белый».

Москвичка отметила, что смена цвета на знаке произошла непреднамеренно. По ее мнению, красный цвет на номере мог выцвести на солнце либо «затереться».

Судья оштрафовал женщину за демонстрацию запрещенной символики на 2 тыс. рублей и за невыполнение законных требований полицейских во время задержания - на 2,5 тыс. рублей. Номерной знак также был конфискован.