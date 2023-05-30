Умер актер Николай Шатохин

Российский актер театра и кино Николай Шатохин умер в Подмосковье на 63-м году жизни, рассказала режиссер Ксения Зорина. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Умер Коля Шатохин - потрясающий актер и замечательный человек», - сообщила Зорина.

Режиссер пояснила, что артист скончался в больнице от COVID-19.

Прощание пройдет на сцене Московского театра юного зрителя. Похороны намечены на 1 июня.

Николай Шатохин родился 30 сентября 1960 года в Самаре. В 1989 окончил ГИТИС, до 1992 года играл в МТЮЗ. Также он сотрудничал с Центром Мейерхольда.