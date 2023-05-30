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23 минуты назад

Литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич умер в 75 лет

Газета.Ru

Театральный режиссер и литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет mk.ru.

Театральный режиссер Олег Сташкевич умер после борьбы с раком
Фото: odessitsclub/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)odessitsclub/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным издания, Сташкевич скончался в своей квартире в Москве. О смерти режиссера сообщила вдова известного юмориста, которая нашла тело мужчины.

В последние годы своей жизни Сташкевич боролся с онкологическим заболеванием. Сообщается, что режиссер долгое время был литературным секретарем и близким другом Михаила Жванецкого.

Ранее американский режиссер Кеннет Энгер умер в возрасте 96 лет. Энгер являлся одним из главных представителей американского киноавангарда 50-х-60-х годов. Он известен своими сюрреалистичными работами. Режиссер также вдохновлялся творчеством советских кинематографистов Сергея Эйзенштейна и Виктора Туржанского.

Общество,Виктор Туржанский,Кеннет Энгер,Сергей Эйзенштейн,Михаил Жванецкий,
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