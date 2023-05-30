Театральный режиссер Олег Сташкевич умер после борьбы с раком

Театральный режиссер и литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич умер в возрасте 75 лет. Об этом пишет mk.ru.

Фото: odessitsclub/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) odessitsclub/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным издания, Сташкевич скончался в своей квартире в Москве. О смерти режиссера сообщила вдова известного юмориста, которая нашла тело мужчины.

В последние годы своей жизни Сташкевич боролся с онкологическим заболеванием. Сообщается, что режиссер долгое время был литературным секретарем и близким другом Михаила Жванецкого.