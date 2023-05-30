Стало известно местонахождение драматурга Радзинского

Радзинский заявил, что уехал из России
Драматург Эдвард Радзинский уехал из России. Об этом он рассказал Daily Storm.
Сегодня была совершена атака дронов на Москву и Московскую область. Один из БПЛА сбили недалеко от Николиной горы, где жил писатель Эдвард Радзинский. Однако, как оказалось, драматург уже давно там не появлялся, поскольку уехал из страны.
«Я немножко далеко и не в России. Я на Николиной горе не живу — когда-то лет 100 назад снимал дачу. Но меня оттуда попросили через некоторое время, потому что ее продали», — рассказал драматург.
Писатель также добавил, что не следит за новостями, поэтому не смогу прокомментировать сегодняшнюю ситуацию.
«Я не могу сказать, что слежу. Потому что у меня мало информации», — добавил Развинский.