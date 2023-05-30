Названо число россиян, получивших гражданство США в 2022 году

За прошлый год гражданство США смогли получить 10 420 россиян. Это рекордное число за 10 лет. Об этом ссылкой на данные госдепартамента и службы иммиграции и натурализации США сообщила консалтинговая компания Second Wind, передают «Ведомости».

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Также подчеркивается, что российские граждане получили 97 инвестиционных виз. Для сравнения: в 2021 году выдали девять таких виз, а в 2020 году – 36.

Россияне оказались на 2-й строчке в мире по «лотерейным визам». 9811 россиян смогли оформить грин-карту (вид на жительство). Из них 2642 было выиграно ими в лотерею госдепартамента.

В общей сложности гражданам РФ выдали в 2022 году 4654 иммиграционных и 42 770 неиммиграционных виз США.

В 2022 финансовом году число туристических виз обеих типов (В1/B2) для россиян составило 33 600. Процент отказов составил 26,18%.