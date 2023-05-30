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Крымчан предупредили об угрозе подтопления

В Крыму 30 и 31 мая ожидаются сильные ливни, из-за чего возможны подъем уровня рек и подтопление домов. Об этом говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра региона.

Крымчан предупредили об угрозе подтопления
© globallookpress.com

Синоптики предупредили, что 30 мая и в ночь на 31 мая в Крыму может выпасть около 30-50 миллиметров осадков, ожидаются грозы, град, и шквалистый ветер до 15-20 метров в секунду.

«На реках северного предгорья и ЮБК также ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, а на реке Салгир на 1-2 м, с выходом воды на пойму в низких местах и подтоплением усадьб жителей сел, расположенных выше плотины Симферопольского водохранилища», - отмечается в сообщении Гидрометцентра Крыма.

При этом грозы в ближайшие два дня пройдут и в Симферополе, и в Севастополе. Температура воздуха будет в районе +20...+26° днем и +10...+17° ночью.

Летом 2022 года в Ялте выпало две месячные нормы осадков. Главы администрации города Янина Павленко заявила, что очищенные русла рек смогли справиться с такими сильными дождями. Кроме того, очень сильные дожди локально накрыли весь Крым. Сообщалось о ливнях в Симферопольском районе по трассе на Южный берег Крыма, в Раздольненском, Нижнегорском и Черноморском районах.

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