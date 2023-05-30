Названо имя «русского Бэнкси»
Имя русского Бэнкси назвала «Мосленте» руководитель IV Биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина. По ее словам, это художник Паша 183, которого уже нет в живых.
«У нас был такой русский Бэнкси — Паша 183, которого так и называли, хотя ему это очень не нравилось. Его, к сожалению, нет в живых. Он был известен как в России, так и во всем мире, о нем писала газета Guardian. Когда он умер, Бэнкси даже посвятил ему свою работу», — рассказала собеседница «Мосленты».
Она отметила, что сейчас аналогов замены популярному британскому художнику в России нет.
Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного художника, активно работающего с 1990-х годов. Его уличные рисунки на остросоциальные темы получили всемирную известность.
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