Названо имя «русского Бэнкси»

«У нас был такой русский Бэнкси — Паша 183, которого так и называли, хотя ему это очень не нравилось. Его, к сожалению, нет в живых. Он был известен как в России, так и во всем мире, о нем писала газета Guardian. Когда он умер, Бэнкси даже посвятил ему свою работу», — рассказала собеседница «Мосленты».