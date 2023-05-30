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Новосибирск попал в топ-10 самых щедрых российских городов

Новосибирск оказался в топ-10 самых щедрых российских городов. Рейтинг был составлен на основе использования программы округления чеков в сервисах "Яндекса". Собранные суммы были направлены на благотворительность.

Назван один из самых щедрых российских городов
© РИА Новости

Согласно рейтингу округления чеков на благотворительность, Новосибирск занял шестое место среди городов России, показав высокую щедрость своих жителей. Пользователи из разных городов за 2022 год округлили чеки на общую сумму 177,5 миллиона рублей. Лидерами по количеству пожертвований стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, которые пожертвовали соответственно 71,43 и 20,98 миллионов рублей.

В Новосибирске программой воспользовались более 8 тысяч жителей, которые смогли пожертвовать общую сумму в 2,47 миллиона рублей, уступив незначительно Краснодару.

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что прокурор Новосибирской области Александр Бучман 30 мая ответит на вопросы жителей в прямом эфире – онлайн-трансляция.

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